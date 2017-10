Des ballons-sondes à la rescousse des Portoricains éprouvés par les ouragans

La maison-mère de Google, Alphabet, a obtenu l'autorisation de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis pour l'utilisation de ses ballons-sondes afin d'aider les Portoricains qui n'ont plus accès à internet ni à la téléphonie mobile.

«La Federal Communications Commission a délivré à Google une licence expérimentale pour délivrer un accès à la téléphonie cellulaire à Porto Rico à l'aide des ballons-sondes du projet Loon», a annoncé sur Twitter le chef de l'administration de la Commission, Matthew B. Berry.

© AFP 2017 Nicholas Kamm Trump jette de l'essuie-tout aux sinistrés de l'ouragan Maria à Porto Rico (Vidéo)

De son côté, le patron du constructeur automobile Tesla, Elon Musk, a annoncé qu'il aiderait Porto Rico à se remettre des ravages des ouragans en livrant des batteries couplées à des installations solaires.

C'est en 2013 qu'Alphabet a dévoilé son projet Loon visant à développer l'accès à internet sur la base de ballons stratosphériques dotés de panneaux solaires.

Au cours du dernier mois, plusieurs ouragans tropicaux de la 4e et 5e catégorie ont frappé les États-Unis et leurs territoires insulaires. L'ouragan Maria a fait, selon différentes estimations, plus de 50 morts à Porto Rico, à la Dominique, en Guadeloupe, en Haïti, dans les Îles Vierges américaines et en République dominicaine.

Selon les autorités locales, 97% de Portoricains restent sans électricité. En outre, l'ouragan a eu un impact «catastrophique» sur le réseau de téléphonie mobile, plus de 80% des bornes étant hors-service, indiquent les médias. Porto Rico est un territoire américain de 3,4 millions d'habitants dont une grande partie ne disposent toujours pas d'eau potable ni de carburant.