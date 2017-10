Décès de l'ambassadeur de Russie auprès de la FAO

Le représentant permanent de la Russie auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome, Alexandre Gorban, est décédé le 6 octobre des suites d'une grave maladie, a annoncé samedi le ministère russe des Affaires étrangères.

«Nous avons perdu non seulement un vrai professionnel qui a apporté une grande contribution à la diplomatie économique russe, mais également un dirigeant très sensible, un ami et un camarade compatissant, un homme charmant et un cœur généreux», souligne le ministère sur son site.

Le diplomate occupait le poste d'ambassadeur russe auprès de la FAO depuis avril 2014.

© AFP 2017 ASHRAF SHAZLY Soudan: l'ambassadeur de Russie retrouvé mort à sa résidence de Khartoum

Alexandre Gorban est né le 30 mars 1954 dans la région de Mourmansk (nord de la Russie). Diplômé de l'Institut des relations internationales (MGIMO), il a travaillé au cours de sa carrière diplomatique à l'ambassade d'URSS puis de Russie au Sri Lanka, à la représentation auprès de l'UE à Bruxelles et au département du personnel du ministère des Affaires étrangère s. En outre, il a travaillé pendant presque 25 ans au département de coopération économique du ministère, en commençant comme conseiller pour devenir par la suite directeur du département.

Il y a un mois et demi, le ministère russe des Affaires étrangères confirmait la mort de l'ambassadeur de Russie au Soudan, Mirgayas Chirinsky. Il est mort le 23 août et son corps a été retrouvé dans sa résidence de Khartoum.