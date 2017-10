Trump accuse l’Iran de financer la Corée du Nord

L’Iran finance la Corée du Nord et mène des échanges commerciaux avec Pyongyang, a déclaré le Président américain Donald Trump dans une interview diffusée sur la chaîne de télévision TBN.

Le chef de la Maison-Blanche Donald Trump est d'avis que l'Iran finance la Corée du Nord, a annoncé le leader des États-Unis dans une interview au journaliste Michael Huckabee pour la chaîne de télévision TBN. La vidéo de l'entretien est disponible sur la chaîne YouTube Huckabee (à partir de 17:25).

«Je suis sûr que l'Iran finance la Corée du Nord, je suis sûr que Téhéran commerce avec Pyongyang, je suis sûr qu'ils font des choses avec la Corée du Nord, ce qui est absolument inacceptable», a dit M.Trump.

En outre, le dirigeant américain a indiqué que, selon lui, l'Iran contrevenait à l'accord sur le règlement du problème de l'atome iranien. De plus, M.Trump a accusé Téhéran de créer des «problèmes» au Moyen-Orient.

«L'Iran est un mauvais joueur et il sera traité comme un mauvais joueur» a poursuivi le Président américain.

L'accord sur le nucléaire iranien, connu sous son acronyme JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), a été signé le 14 juillet 2015 à Vienne par l'Iran et les grandes puissances, dont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Durant sa campagne présidentielle, Donald Trump avait promis de «déchirer» le «pire» accord jamais paraphé par Washington. Récemment, les médias américains ont affirmé que le chef actuel de la Maison-Blanche pourrait refuser de certifier au Congrès que Téhéran applique bien cet accord.