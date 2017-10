L’armée syrienne aurait encerclé les terroristes de Daech à Mayadin

Se référant à une source dans l'armée syrienne, l'agence Reuters a indiqué que les troupes gouvernementales auraient encerclé les djihadistes dans l'un des derniers bastions de Daech en Syrie, la ville de Mayadin.

«Les unités de nos forces armées, soutenues par les forces alliées continuent leur avancée contre un certain nombre de fronts et d'axes à Deir ez-Zor et ses environs… et encerclent les terroristes de Daech dans la ville de Mayadin», a déclaré la source militaire à Reuters.

Une source de Sputnik présente sur les lieux a confirmé les informations de Reuters.

La veille, le ministère russe de la Défense a signalé l'élimination d'un poste de commandement de Daech dans la région de Mayadin, précisant qu'environ 80 terroristes avaient été tués lors du raid de l'aviation russe, y compris des membres du haut-commandement.

Mayadine, située dans la vallée de l'Euphrate, est l'un des derniers bastions de Daech dans l'est de la Syrie.

Auparavant, l'agence syrienne SANA a déclaré que les troupes gouvernementales syriennes et les Forces alliées auraient terminé l'opération militaire contre le groupe terroriste Daech dans l'est du gouvernorat syrien de Homs.