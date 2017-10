Fusillade à Las Vegas: le tireur souffrait d’une grave maladie psychique

Stephen Paddock, l’homme qui a perpétré à Las Vegas la fusillade la plus meurtrière dans l’histoire américaine, aurait été sujet d’une grave maladie psychique, estiment les enquêteurs, soulignant que l’assaillant possédait de nombreux traits de caractères anormaux, typiques des criminels fusillant les gens, a relaté la télévision ABC News.

Après avoir interrogé des centaines de personnes au cours de cette dernière semaine, les enquêteurs ont supposé que Stephen Paddock, connu comme le tueur de Las Vegas, aurait souffert d'une grave maladie psychique qui n'avait pas été détectée, a affirmé la chaîne de télévision ABC News.

Ainsi, malgré le fait que M.Paddock avait une bonne situation financière, il avait de véritables problèmes de communication. Ceux qui le connaissaient le décrivent comme une personne ayant des difficultés à entretenir des relations normales avec les autres.Par ailleurs, l'une des sources a confié à l'enquête que l'assaillant passait des heures au casino à jouer tout seul dans les jeux d'argent.

La fusillade a éclaté dimanche soir (heure de Las Vegas) pendant le festival de musique country Route 91 Harvest, qui avait réuni quelque 22.000 personnes sur un terrain situé entre l'aéroport et l'hôtel-casino Mandalay Bay de Las Vegas. L'homme, qui a ouvert le feu depuis le 32e étage de l'hôtel-casino, a tué 58 personnes et en a blessé plus de 520 autres.

Le tireur a été identifié comme étant Stephen Paddock, 64 ans, habitant de la ville de Mesquite, située au nord-est de Las Vegas. Il était connu des autorités locales mais pas des services de la police fédérale. Les forces de l'ordre ont trouvé une dizaine d'armes à feu dans sa chambre d'hôtel.