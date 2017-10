Tokyo appelle à ne pas se laisser duper par les astuces nord-coréennes

© Sputnik. Ilya Pitalev La Corée du Nord menace de couler le Japon

La communauté internationale ne doit pas faire confiance à Pyongyang s'il accepte de négocier sur son programme nucléaire, a déclaré le chef du gouvernement nippon Shinzo Abe sur les ondes de la chaîne de télévision NHK.

«La Corée du Nord a à plusieurs reprises accepté de négocier, ce qui lui permettait de gagner du temps pour développer ses programmes balistique et nucléaire. La communauté internationale ne doit plus se laisser duper par ces astuces, il faut s'unir et augmenter la pression», a estimé M.Abe.

© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon Le Japon adoptera de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord

Il a souligné que les partenaires européens de Tokyo, dont la France et l'Allemagne, étaient également favorables à l'idée d'accentuer la pression sur la Corée du Nord.

Les tensions ne cessent de monter autour de la péninsule coréenne ces derniers mois, durant lesquels Pyongyang a réalisé une série inédite de tests de missiles et procédé à l'essai d'une bombe à hydrogène (bombe H). Le Président américain Donald Trump a menacé mi-septembre de «détruire totalement» la Corée du Nord en cas d'attaque initiale de Pyongyang.