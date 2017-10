Cet endroit qui vous donnera des frissons se trouve en Finlande (images)

À regarder de loin, vous aurez l'impression d'être obligé d'affronter une armée de zombies, mais rassurez-vous, ce n'est qu'une illusion! En effet, une installation spectaculaire de l'artiste finnois Reijo Kela «Des gens silencieux» dans la ville de Suomussalmi a tout pour frapper l'imagination des visiteurs.

Constituée d'environ un millier d'épouvantails, l'installation a été présentée pour la première fois en 1994 dans la banlieue d'Helsinki. Néanmoins, quelques années plus tard, elle a déménagé à Suomussalmi pour y rester définitivement.

Impressionnants et parfois affolants, les épouvantails changent d'apparence en fonction du temps et de la saison. La journée, ils peuvent vous paraître anodins et excentriques mais à l'approche de la nuit, ils pourraient vous faire peur avec leurs vêtements flottant au vent et les rendant plus réels que jamais.

Malgré le fait que l'installation est placée dans un champ, les bénévoles prennent soin de ces objets d'art et leur changent leurs vêtements deux fois par an.