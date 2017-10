«Très sinistre»: premières impressions de la chambre du tireur de Las Vegas

Les policiers américains ont décrit l’esprit «sinistre» qui régnait dans la chambre du tireur de Las Vegas qui a tué 58 personnes et blessé plus de 500 autres dimanche dernier.

De nouveaux détails sur la fusillade meurtrière à Las Vegas ont été révélés à la chaîne CBS par l'officier de police américaine David Newton qui a participé à l'assaut de la chambre d'hôtel où Stephen Paddock, le tireur, s'était enfermé.

L'officier et ses trois collègues ont été les premiers à voir le corps de Stephen Paddock, qui s'est suicidé après avoir perpétré l'attaque. La police a trouvé un arsenal de 23 fusils semi-automatiques, dont 12 équipés de «bump-stocks», accessoire augmentant la cadence de tir des armes à feu, à l'intérieur de sa chambre d'hôtel.

«Très sinistre. De la poussière de la brèche explosive. Et puis il y a les lumières clignotantes», a déclaré M.Newton. «[La scène] donne l'impression d'être venue d'un film, vous savez?»

© REUTERS/ Las Vegas Sun/Steve Marcus Fusillade à Las Vegas: le tireur souffrait d’une grave maladie psychique

Outre un grand arsenal d'armes, les policiers ont découvert un message contenant des calculs sur la trajectoire des balles.

La fusillade a éclaté dimanche soir (heure de Las Vegas) pendant le festival de musique country Route 91 Harvest, qui avait réuni quelque 22.000 personnes sur un terrain situé entre l'aéroport et l'hôtel-casino Mandalay Bay de Las Vegas. L'homme, qui a ouvert le feu depuis le 32e étage de l'hôtel-casino, a tué 58 personnes et en a blessé plus de 520 autres.

Le tireur a été identifié comme étant Stephen Paddock, 64 ans, habitant de la ville de Mesquite, située au nord-est de Las Vegas. Il était connu des autorités locales mais pas des services de la police fédérale. Les forces de l'ordre ont trouvé une dizaine d'armes à feu dans sa chambre d'hôtel.