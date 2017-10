«Vous ne craignez pas de prendre des responsabilités»: un Britannique félicite Poutine

Parmi les nombreux messages de félicitations que Vladimir Poutine a reçus samedi pour son 65e anniversaire de la part de Présidents et de haut responsables du monde entier, il y en a un qui lui a été adressé par un simple Britannique dans The Telegraph.

Un lecteur du quotidien britannique The Telegraph a fait publier dans le journal un message de félicitations au Président russe à l'occasion de son 65e anniversaire fêté le 7 octobre.

«En tant que citoyen britannique et encore citoyen d'un pays membre de l'UE, je voudrais vous exprimer mon plus grand respect en tant que pacificateur, en tant que Président et chef d'un pays qui joue un rôle important dans l'arène internationale aujourd'hui en difficulté», a écrit Andrew Cartwrigh.

Il a publié son message sur la page que le quotidien accorde à ses lecteurs souhaitant féliciter quelqu'un.

«Au moment où des menaces pour la stabilité de la société civilisée apparaissent et se développent dans différentes régions du monde, vous ne craignez pas de prendre des responsabilités et de prendre le parti du bon sens, de la raison et de la justice. Je tiens à vous féliciter à l'occasion de votre anniversaire et à vous souhaiter de rester fort, honnête et juste. Joyeux anniversaire, Vladimir! Meilleurs vœux. Andrew Cartwrigh.»

Le journal en ligne russe Vzgliad a indiqué pour sa part que des centaines de personnes dans le monde entier avaient adressé des messages de félicitations au Président russe sur les réseaux sociaux.

The Telegraph avait consacré la veille un article à Vladimir Poutine en le qualifiant d'homme d'action. Le journal a publié une série de photos qui présentent le Président russe lors de ses loisirs, à commencer par une partie de pêche jusqu'à un séjour dans la taïga en passant par une salle de sport.

En outre, plus de dix Présidents ont félicité Vladimir Poutine à l'occasion de son anniversaire.

Samedi 7 octobre, le Président russe a soufflé ses 65 bougies. Selon son porte-parole Dmitri Peskov, la journée a été consacrée au travail.