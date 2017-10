Drift à l'écossaise: comment conduire avec une remorque de 57 mètres de long

Il y a conducteur et conducteur. Ce chauffeur de camion en Écosse peut sans doute gagner sa vie en donnant des master class de conduite, comme il l'a prouvé en transportant une pale d'éolienne. Sa remorque de plusieurs dizaines de mètres — car les pales font entre 23 et 45 mètres de long et peuvent aller même jusqu'à 60 mètres — devait en effet traverser un petit pont sur une route étroite.

Here's how you make a right-hand turn over a bridge while carrying a 189-foot wind turbine blade https://t.co/VJsFJXJnvs pic.twitter.com/YoJ7lQ2bPh — CNN International (@cnni) 8 октября 2017 г.​

Avec cette pale de 57 mètres de long, le conducteur devait non seulement traverser un pont, mais encore amorcer un virage, constate CNN. Toutefois, le chauffeur ne semble nullement décontenancé par sa mission.

Les éoliennes deviennent de plus en plus populaires en Europe, car elles fournissent une électricité non seulement bon marché, mais également écologique. Toutefois, assembler une éolienne n'est pas toujours tâche facile. Ni même en transporter une seule pale, surtout sur les chemins étroits et sinueux d'Écosse.