La Turquie annonce le début d’une opération à Idlib

Dans le cadre de l'opération, l'armée effectue la reconnaissance et déploie des postes de contrôle de la trêve.

«Conformément aux accords d'Astana sur la création d'une zone de désescalade dans la région d'Idlib, le 8 octobre les forces armées de Turquie, un des pays garants, ont entamé une opération de reconnaissance afin de déployer des postes de contrôle en charge de suivre la trêve», indique un communiqué de l'armée turque.

Le conflit armé en Syrie dure depuis mars 2011. Les négociations sur son règlement se déroulent à Astana et à Genève. Les négociations d'Astana entamées en janvier dernier sont consacrées à l'aspect militaire du règlement. Les six tours de négociations prévus se sont tenus en janvier, février, mars, mai, juillet et septembre.

Le résultat majeur de ces consultations est la mise au point d'un document sur un groupe de suivi de la trêve en Syrie et la signature par les pays garants (Russie, Turquie et Iran) d'un mémorandum sur la création des zones de désescalade en Syrie.

Le mémorandum a pour but d'arrêter la violence, de conserver l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie et de parvenir à un règlement politique du conflit.