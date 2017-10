Accord nucléaire iranien: Pékin monte au créneau face à Trump

La Chine espère que l'accord sur le dossier nucléaire iranien sera maintenu en dépit des critiques émises par le Président américain Donald Trump, a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying.

Selon la porte-parole citée par Reuters, l'accord en question a joué un rôle positif et important dans la non-prolifération et la protection de la paix et de la stabilité au Proche-Orient.

«Nous espérons que l'accord global sur le nucléaire iranien continuera à être mis en œuvre en toute bonne foi», a souligné Mme Hua lors d'une conférence de presse.

© AFP 2017 Petras Malukas L'Iran menace d'assimiler l'armée US à Daech

Auparavant, les médias américains se référant à un haut responsable US ont affirmé que Donald Trump pourrait refuser de certifier au Congrès que Téhéran applique bien l'accord sur son programme nucléaire signé le 14 juillet 2015 à Vienne par l'Iran et les grandes puissances, dont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

D'après le Washington Post, une telle décision marquerait la première étape d'un processus qui pourrait aboutir à la reprise des sanctions US contre l'Iran.