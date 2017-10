Un journal allemand pointe les sacrifices que Kiev doit faire pour régler le conflit

Quatre ans après le début de la crise ukrainienne, le conflit entre Kiev et Moscou perdure, et même les sanctions ne sont pas arrivées à changer la situation, relate le journal Weser Kurier qui souligne que pour arriver à la désescalade, l’Ukraine devra accepter «des pertes territoriales», renoncer à adhérer à l’Otan et se rapprocher du Kremlin.