Tunisie: au moins 8 migrants meurent noyés dans une collision avec un navire militaire

Un navire de la marine tunisienne "s'est approché dimanche soir d'une embarcation non identifiée à 54 km de Kerkennah, et l'embarcation s'est heurtée au navire militaire, ce qui a entraîné son naufrage", a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère de la Défense tunisien, Belhassen Oueslati. Il a précisé que huit corps et 38 rescapés avaient été repêchés, tandis que des recherches étaient toujours en cours pour retrouver des disparus.