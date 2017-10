Accord sur les S-400 avec Riyad: le Kremlin met les points sur les «i»

Dans le contexte du récent accord avec l’Arabie saoudite sur la livraison de S-400 russes, le Kremlin a prévenu que la coopération militaro-technique entre Moscou et Riyad n'était dirigée contre aucun pays tiers et ne devrait susciter aucune inquiétude.

La Russie et l'Arabie saoudite viennent de conclure un accord sur la livraison de systèmes de missiles russes S-400 ainsi que d'autres armements. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a commenté la coopération et souligné qu'elle ne devait pas susciter l'inquiétude des pays tiers.

«La coopération de Moscou et de Riyad en général, y compris sur le plan militaro-technique, est totalement autosuffisante et n'est aucunement dirigée contre des pays tiers, que ce soit dans cette région (Moyen-Orient) ou dans d'autres régions du monde. Nous sommes convaincus que cette coopération ne devrait inquiéter personne», a déclaré M. Peskov lors d'un briefing.

Moscou et Riyad se sont entendus sur la livraison de systèmes de missiles russes S-400, a annoncé lundi Maria Vorobiova, porte-parole du Service fédéral russe pour la coopération militaro-technique.

La Russie fournira par ailleurs à l'Arabie saoudite des missiles polyvalents Kornet-EM ainsi que des lance-roquettes multiples TOS-1A Bouratino, des lance-grenades AGS-30 et des fusils d'assaut Kalachnikov AK-103. En outre, l'agence russe chargée des exportations du complexe militaro-industriel russe Rosoboronexport et l'entreprise publique d'armement saoudienne (SAMI) ont signé un contrat de production sous licence d'AK-103 et de ses cartouches dans le royaume.