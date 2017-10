Les militaires syriens ont saisi des stocks d'armes étrangères aux terroristes

© AP Photo/ Hassan Ammar Militaires russes attaqués en Syrie: des assaillants auraient reçu des armes de la France

Le commandement de l'armée syrienne a accusé les pays occidentaux de soutenir directement les terroristes et de regarnir régulièrement leurs arsenaux. Fusils, mitraillettes, lance-grenades, balles et obus: rien qu'au cours des quatre derniers mois, les États-Unis ont envoyé aux extrémistes presque 1.500 camions chargés d'armes, ont affirmé les militaires syriens en présentant aux journalistes leurs nombreux trophées.

«Nous savons que du 5 juin au 15 septembre dernier, les États-Unis ont livré aux djihadistes en Syrie 1.421 poids lourds chargés d'armes et de matériel militaire. Ces armes étaient supposées contribuer à la lutte contre les terroristes mais, au final, se sont retrouvées aux mains du Daech et du Front al-Nosra [branche syrienne d'al-Qaïda, rebaptisé Front Fatah al-Cham, ndlr]. Nous vous les avons montrées. Les États-Unis fournissent des armements à Daech et ses alliés et contribuent à renforcer leurs positions militaires. Ainsi, c'est Washington qui est responsable de la menace terroriste en Syrie », a indiqué un militaire syrien, Mohammed Achar, cité par la chaîne russe Zvezda.

© AP Photo/ Maya Alleruzzo Daech, destinataire final des armes US livrées en Syrie?

Un autre militaire, Mahmoud Ahmad, a présenté un fusil d'assaut M16 américain et des fusils-mitrailleurs de fabrication belge qui ont été saisis le 18 septembre. Ce jour-là, les islamistes du Front Al-Nosra ont lancé une offensive dans le nord-ouest de la Syrie et ont encerclé un peloton de la police militaire russe, 29 hommes au total, engagés dans des missions d'observation dans la zone de désescalade d'Idlib . Pendant plusieurs heures, les militaires ont opposé une résistance aux terroristes et trois d'entre eux ont été blessés. L'intervention de l'aviation russe les a aidés à s'extraire de leur encerclement.

Le général Ali al-Ali, chef du département opérationnel principal de l'armée syrienne, a précédemment déclaré que les États-Unis livraient des armes aux combattants de Daech et à d'autres groupes radicaux et non pas aux représentants de la soi-disant opposition modérée, comme ils l'affirment.