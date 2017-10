Vers une «cyberarmée» polonaise?

Afin de contrer les menaces dans le cyberespace, «y compris le renseignement russe», le ministère polonais de la Défense compte créer une «cyberarmée» composée d’un millier de personnes et qui coûterait environ 500 millions d’euros.

Le ministre polonais de la Défense, Antoni Macierewicz, a annoncé la création de troupes spéciales afin de faire face aux menaces dans le cyberespace, a-t-il déclaré lors du forum Cybersec-2017 à Cracovie, rapporte Dziennik.pl.

Les autorités prévoient d'allouer à ce projet 2 milliards de zlotys (environ 464millions d'euros). La «cyberarmée» sera composée d'un millier de personnes. Cette nécessité s'explique par plusieurs raisons, et le ministère de la Défense n'a pas non plus oublié de mentionner la fameuse «menace russe».

«Des groupes mènent de vastes campagnes d'information, ou plutôt des campagnes de désinformation planifiées, y compris par les services secrets russes», selon Antoni Macierewicz.

M. Macierewicz n'a pas manqué d'accuser des hackers russes de tenter d'influencer le vote lors du référendum sur l'indépendance de la Catalogne.

«Nous sommes conscients de l'importance de la responsabilité de la Pologne, étant donné son rôle clé sur le flanc oriental de l'Otan», a conclu le ministre polonais de la Défense.