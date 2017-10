La Russie a privé Daech de ses sources de financement en Syrie

Les terroristes de Daech n'ont plus de sources de financement en Syrie pour acheter des armes et des munitions et pour recruter des mercenaires, l'infrastructure économique du groupe étant détruite dans le pays, a indiqué mardi le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.

«Les forces aérospatiales russes ont détruit l'infrastructure économique de Daech en Syrie et mettent fin à toutes les tentatives des terroristes de relancer l'extraction et la commercialisation illégales d'hydrocarbures en Syrie. Daech n'a plus de sources de financement pour l'achat d'armes et de munitions ainsi que pour le recrutement de mercenaires en Syrie», a-t-il dit.

Aujourd'hui, rares sont ceux, y compris aux États-Unis, qui doutent de la capacité de l'armée syrienne, épaulée par les forces aérospatiales russes, de démanteler Daech dans la province syrienne de Deir ez-Zor, selon lui.