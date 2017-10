L’armée syrienne poursuit son avancée aux environs de Deir ez-Zor

La semaine dernière, l'armée syrienne soutenue par les forces aérospatiales russes a poursuivi sa progression au nord-ouest et au sud-est de Deir ez-Zor, a annoncé le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.

«Ces sept derniers jours, les forces gouvernementales syriennes appuyées par l'aviation russe ont notablement étendu le contrôle sur le territoire au nord-ouest et au sud-est de Deir ez-Zor», a communiqué le général Konachenkov.

Actuellement, la Russie aide les forces gouvernementales syriennes à chasser les terroristes de Deir ez-Zor, ville partiellement libérée début septembre.

Le 5 septembre, les forces syriennes ont brisé le siège de Deir ez-Zor et sont entrées dans la partie nord de la ville. Le blocus de la base aérienne de Deir ez-Zor a été forcé quatre jours plus tard par les unités syriennes placées sous le commandement des généraux Issam Zahreddine et Souheil al-Hassan.