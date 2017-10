Le contrôle aérien français en grève, 30% des vols sont annulés

La direction générale de l'aviation civile (DGAC) a recommandé aux compagnies aériennes françaises de réduire de 30% leurs vols, mardi, suite à l'appel à la grève lancé par tous les syndicats de fonctionnaires, selon un communiqué du ministère chargé des Transports publié vendredi.

Les perturbations devraient affecter les aéroports de Roissy-Charles De Gaulle, Orly, à Paris, ainsi que Beauvais, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes.

Comme l'indique l'AFP, des perturbations sont attendues «sur l'ensemble du territoire».

D'après un communiqué diffusé par Air France , pour la journée du 10 octobre, cette compagnie aérienne prévoit d'acheminer l'ensemble de ses clients sur le réseau long-courrier et d'assurer près de 75% de son programme de vols court et moyen-courrier. Des retards et des annulations de dernière minute ne sont toutefois pas à exclure.

Les syndicats CFDT, CGT, FO et Unsa ont prévu pour ce mardi près de 130 manifestations et rassemblements partout en France afin de protester contre les projets de l'exécutif pour quelque cinq millions de fonctionnaires. Ainsi, les services publics fonctionneront au ralenti ce jour-là, ou carrément à l'arrêt, avec écoles, crèches, bibliothèques ou gymnases impactés, en plus de perturbations dans le ciel, les hôpitaux et les services postaux.