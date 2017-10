Les ports russes et syriens bientôt liés par une ligne maritime directe

Moscou et Damas œuvrent pour mettre en place une ligne de transport maritime directe entre les deux pays, selon Dmitri Rogozine.

Moscou compte consolider davantage ses liens avec Damas: prochainement, une ligne de transport maritime directe liera la Syrie à la Russie, a annoncé le vice-Premier ministre russe Dmitri Rogozine.

«Nous sommes en train de créer une ligne de transport directe entre les ports russes et syriens», a fait savoir M.Rogozine dans le cadre d'une réunion de la Commission russo-syrienne pour le commerce et la coopération économique, scientifique et technique.

Dans le même temps, le vice-chef du gouvernement a espéré que les entrepreneurs russes prendraient part à la reconstruction économique de la Syrie ravagée par six ans de guerre destructrice

«Nous sommes aujourd'hui en mesure de constater que l'heure est venue pour la reconstruction économique en Syrie et nous nous attendons à ce que les entrepreneurs russes s'engageront activement dans ce processus», a-t-il souligné.