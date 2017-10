Le chef de l'exécutif catalan prononce un discours une semaine après le référendum (Vidéo)

Le chef du gouvernement catalan Carles Puigdemont intervient mardi devant le parlement de la communauté autonome sur les résultats du référendum sur l'autodétermination organisé le 1er octobre dernier.

🔴 #EnDirect Le discours de Carles Puigdemont devant le Parlement catalan https://t.co/KYBk1nE5B2 https://t.co/pWFz5E9mOp — Sputnik France (@sputnik_fr) 10 octobre 2017

«Nous vivons un moment exceptionnel, historique. Les conséquences et leurs effets iront beaucoup plus loin que notre propre pays. Loin d'être une affaire interne et locale, la Catalogne est une affaire européenne. De ma comparution, n'attendez ni menaces, ni chantage, ni insultes», a déclaré M.Puigdemont.

La Catalogne a le droit d'être un État indépendant, a-t-il déclaré.

«Je veux transmettre aux Espagnols un message de respect et d'apaisement. Je vous demande de vous efforcer de reconnaître ce qui nous a amenés jusqu'ici. Nous ne sommes pas des délinquants, nous ne sommes pas des fous, pas des putschistes […] Des millions de Catalans croient que la Catalogne doit avoir son propre État», a-t-il poursuivi.

Initialement programmée pour 18 heures, l'intervention de M.Puigdemont a été retardée d'une heure. Le chef de l'exécutif a demandé à repousser la séance pour permettre à un groupe parlementaire de tenir une réunion consacrée à la demande des députés d'opposition d'annuler la session.

Le Generalitat Palace, où siège le parlement, a été placé sous sécurité maximale. Des dizaines de fourgons de police entourent le bâtiment survolé par un hélicoptère des Mossos d'Esquadra, la police catalane.

Plus de 1000 journalistes du monde entier accrédités au Parlement catalan pour suivre la déclaration de Carles #Puigdemont à 18h. @BFMTV pic.twitter.com/qFNNlKZVSL — Igor Sahiri (@IgorSahiri) 10 octobre 2017

​Selon BFMTV, un millier de journalistes dont beaucoup sont venus de l'étranger, assistent à la séance du parlement.