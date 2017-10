Moscou et Pékin s'élèvent résolument contre l'emploi de la force contre la Corée du Nord

La Russie et la Chine condamnent la militarisation de l'Asie du Nord-Est et se déclarent préoccupées par la situation dans la péninsule coréenne, mais s'opposent fermement à toute menace d'emploi de la force, d'où qu'elle vienne, a déclaré ce mardi le ministère russe des Affaires étrangères.

Analysant la situation concernant la Corée du Nord, Moscou et Pékin rejettent toute menace d'emploi de la force, d'où qu'elle vienne, a indiqué ce mardi le ministère russe des Affaires étrangères. Ils condamnent la militarisation de l'Asie du Nord-Est qui revêt un caractère déstabilisateur et qui rapproche la région d'un conflit militaire, a-t-il ajouté.

«La Russie et la Chine dénoncent la militarisation de l'Asie du Nord-Est qui se poursuit à des cadences accélérées, qui revêt un caractère destructeur pour la sécurité et la stabilité régionales et qui risque de déboucher sur un conflit militaire à grande échelle», a souligné le ministère russe.

Lors d'un échange de vues sur la situation dans la péninsule coréenne, «les deux parties ont confirmé leur attachement à un règlement politique et diplomatique pacifique et leur rejet de toute menace d'emploi de la force, d'où qu'elle vienne».

© Sputnik. Grigory Sysoev Poutine: la rhétorique militaire face à la Corée du Nord est une voie destructrice

Le huitième volet du Dialogue russo-chinois sur la sécurité en Asie du Nord-Est a rassemblé mardi le chef adjoint de la diplomatie russe, Igor Morgoulov , et le représentant spécial du gouvernement chinois aux affaires de la péninsule coréenne, Kong Xuanyou.

Ces déclarations interviennent dans le contexte d'aggravation de la situation, un conflit armé entre la Corée du Nord et les États-Unis étant plus réel que jamais. Les tensions autour des programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord ne cessent de croître ces derniers mois, alors que Pyongyang multiplie les tirs de missiles. Pyongyang a récemment déclaré avoir achevé les préparatifs d'une frappe contre l'île de Guam, située dans l'océan Pacifique et qui abrite la base aérienne américaine d'Andersen ainsi que la base navale d'Apra Harbor.