Vers un partenariat Riyad-Téhéran? Moscou se voit comme un médiateur entre les deux États

La Russie est prête à servir de médiateur entre l'Arabie saoudite et l'Iran et à leur fournir une plate-forme de négociations, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov.

«Nous sommes toujours partis du fait qu'il fallait résoudre les problèmes accumulés dans les relations entre les plus grandes puissances régionales, qui sont dus aux tensions entre les sunnites et les chiites. Il serait beaucoup plus facile de résoudre un certain nombre de problèmes s'il y avait un niveau minimum de compréhension mutuelle et de confiance entre Téhéran et Riyad», a déclaré Mikhail Bogdanov aux journalistes.

Il a indiqué que Moscou avait plusieurs fois proposé d'endosser un rôle de médiateur, sans néanmoins imposer son aide.

«Nous avons toujours dit à nos partenaires en Arabie saoudite et en Iran que nous étions prêts à fournir une plate-forme de contacts et à endosser un rôle de médiateur, fournissant de bons services à ces deux partenaires qui sont les plus importants du monde musulman, de la région du Proche-Orient», a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères.

Mikhail Bogdanov a précisé que beaucoup de choses dépendaient de la compréhension mutuelle et de la coopération de ces deux États, en particulier dans la lutte contre les terroristes.