«Les avancées technologiques» rendraient possible un acte terroriste dans une centrale

Dans son dernier rapport, Greenpeace met en cause la sécurité des centrales nucléaires en France et en Belgique en évoquant leur vulnérabilité aux risques d'attaques extérieures. Est-ce un problème réel ou une «fausse nouvelle» utilisée par Greenpeace dans un but politique? Trois experts ont donné à Sputnik leur sentiment à ce sujet.