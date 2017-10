Drapeaux retirés des missions diplomatiques à San-Francisco: l’ambassade russe proteste

© Sputnik. Maksim Blinov L'ambassade russe à Londres appelle un journaliste à effectuer un vol spatial en iPhone

Les autorités américaines doivent immédiatement remettre en place les drapeaux russes qui ont été retirés mercredi des missions diplomatiques de la Fédération de Russie à San Francisco , a déclaré l'ambassade russe aux Etats-Unis.

«On a adressé une vive protestation à la partie américaine à cause des drapeaux russes installés sur nos missions diplomatiques à San-Francisco, se trouvant sous contrôle des autorités américaines, qui ont été retirés», indique le communiqué de l'ambassade.

Selon le communiqué, une telle démarche est considérée comme «un geste très inamical».

«Nous exigeons que les symboles d'État russe soient immédiatement remis en place et qu'une telle situation ne se reproduise jamais», soulignent les diplomates.

Les relations diplomatiques entre Moscou et Washington sont entrées dans une nouvelle spirale de tensions fin août, lorsque les autorités américaines ont exigé de Moscou la fermeture de son Consulat général à San Francisco, ainsi que de ses deux représentations commerciales à Washington et à New York. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié ces décisions de prises de contrôle hostiles. Le 2 septembre, des perquisitions se sont déroulées dans les deux missions en présence d'agents du FBI.

Le département d'État nie les faits et parle non de perquisitions, mais d'«inspections».

En décembre 2016, Barack Obama, alors Président des États-Unis, avait annoncé une série de mesures destinées à sanctionner Moscou pour son ingérence présumée dans l'élection présidentielle américaine, accusations catégoriquement rejetées par le Kremlin. Les États-Unis avaient alors expulsé 35 diplomates russes et fermé deux complexes résidentiels de la mission diplomatique russe à New York et dans l'État du Maryland, près de Washington.