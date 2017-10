Moscou: les USA ont «en douce» dépêché une brigade blindée en Pologne

Alors que tous les regards étaient tournés vers les manœuvres militaires russo-biélorusses Zapad tenues en septembre, une nouvelle brigade américaine ainsi que des véhicules blindés sont «en douce» arrivés en Pologne, a affirmé le ministère russe de la Défense par la voix de son porte-parole, le général Igor Konachenkov.

Rappelant que le matériel militaire américain était déjà présent en Pologne et dans les pays Baltes, le général a dénoncé la présence massive des troupes américaines à proximité des frontières russes:

«Contrairement à toutes les déclarations faites par l'Otan et les États-Unis concernant l'insignifiance des troupes dépêchées vers les frontières russes, de facto, on y a déployé non pas une brigade, mais une division mécanisée des Forces armées américaines, où il est possible de dépêcher en deux heures un contingent depuis la base américaine la plus proche en Europe», a-t-il indiqué évoquant à cet égard la base de Ramstein, en Allemagne.

Les manœuvres militaires Zapad 2017 , organisées conjointement par la Russie et la Biélorussie, ont été accompagnées cette année d'une hystérie médiatique sans précédent, a observé M. Konachenkov, tout en rappelant que les exercices s'étaient terminés à la date prévue et que les détachements des troupes russes avaient regagné les points de leur stationnement permanent, ce que les observateurs internationaux ont pu constater eux-mêmes.

L'agitation médiatique autour des exercices russes servait de «voile médiatique destiné à couvrir cette opération du Pentagone», a estimé le général. Et d'ajouter: «Qui donc prépare l'agression?».