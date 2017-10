Une des principales curiosités de Francfort détruite par les flammes (vidéo)

Une des curiosités historiques et touristiques de la ville allemande de Francfort-sur-le-Main a été ravagée par le feu.

La Tour Goethe (Goetheturm) a été totalement détruite par un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi, annoncent les pompiers de Francfort-sur-le-Main.

«La Tour Goethe est ravagée par les flammes. On continue de lutter, l'incendie ne menace pas les bâtiments voisins. Mais malheureusement, il n'est plus possible de sauver la Tour», indiquent les pompiers sur leur compte Twitter.

Beliebtes Ausflugsziel: #Frankfurt/er #Goetheturm brennt komplett ab https://t.co/wiLEyrHWNk

​Les causes de l'incendie ne sont pas claires pour le moment.

La Tour Goethe, en bois et haute de 43 mètres, a été construite en 1867. Elle a été détruite puis reconstruite en 1931.

Zur Zeit wird die Umgebung und ein in der Nähe befindliches Café gekühlt bzw. geschützt. Der Turm selbst ist leider nicht mehr zu retten.^rh pic.twitter.com/ZoSSMDB4Tb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 12 октября 2017 г.

​