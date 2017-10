Des stormtroopers de Star Wars dans l’armée russe?

Des journalistes du tabloïd britannique The Daily Mail trouvent que l'équipement russe Ratnik-3, dont l'armée russe sera équipée d'ici à 2025, ressemble beaucoup à celui des soldats impériaux contre qui combattent les héros de la saga Star Wars.

Ratnik-3 , un équipement totalement nouveau qui est en train d'être mis au point pour l'armée russe, n'a pas laissé indifférent le quotidien The Daily Mail qui le compare à celui des soldats impériaux de Star Wars

«Cela fait penser à quelque chose de Star Wars, pourtant il s'agit du prototype d'un costume de combat qui donnera aux soldats russes l'avantage sur les champs de bataille de l'avenir. L'équipement de pointe comprend un exosquelette, conçu pour renforcer la force et l'endurance, un gilet pare-balles et même une montre capable de résister à une explosion nucléaire. Le kit tout-noir comprend également un casque du même genre que celui des Stormtroopers avec une visière en verre teinté et une mini-lampe de travail fixée sur le côté», écrit le tabloïd.

​Auparavant, le général et commandant en chef de l'Armée de terre, Oleg Salioukov a déclaré que des militaires russes recevraient «un équipement du futur» avant 2025.

D'un poids de 24 kg, le système de combat modulaire du « soldat du futur » Ratnik comprend une cinquantaine d'éléments — des armes d'infanterie, des munitions, un gilet pare-balles, des moyens de communication et de navigation, d'autres dispositifs faisant largement appel aux hautes technologies.