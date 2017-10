L'éloquent cadeau sportif d'hommes d'affaires allemands à Poutine?

À l’occasion de son 65e anniversaire, le Président russe a reçu d’hommes d’affaires allemands un maillot de football et une petite statue du célèbre gardien de but de l’époque soviétique Lev Yachine. Selon eux, ces cadeaux serviront de mascottes à l’équipe russe lors de la Coupe du Monde 2018.

Lors de sa rencontre avec des représentants des milieux d'affaires allemands, le Président russe a reçu comme cadeau d'anniversaire, qu'il a fêté jeudi dernier, un maillot de football de l'équipe allemande et une statuette de Lev Yachine.

« Monsieur le Président, je ne veux pas terminer mon discours sans vous féliciter de ma part et de la part du Comité pour les relations économiques avec l'Europe de l'Est. Vous et le Comité êtes du même âge, vous êtes nés en 1952, ce qui nous unis», — a déclaré Wolfgang Büchele, le président du Comité.

Il a rappelé qu'en 1954, l'Allemagne avait remporté pour la première fois le champion du monde de football. « Bien sûr, nous espérons tous que l'année prochaine, en 2018, nous allons jouer aussi bien. Et c'est ce qui m'amène à notre petit cadeau d'anniversaire», a-t-il ajouté.

© AFP 2017 ALEXEI DRUZHININ Berlusconi offre à Poutine une housse de couette brodée à la main pour son anniversaire

«La Coupe du Monde, certainement, rapprochera les Allemands et les Russes. Nous espérons que nous nous soutiendrons et nous nous encourageons, c'est pourquoi, pour cet événement nous vous avons apporté un petit souvenir et une mascotte: un maillot de l'équipe nationale allemande au numéro de l'avant-centre, le neuf. Et en guise de mascotte pour l'équipe russe nous avons trouvé une petite statue de Lev Yachine, qui, sans aucun doute, est le plus grand gardien de but du XXe siècle qu'on aime beaucoup en Allemagne», a souligné M. Büchele

En conclusion, il a souhaité que ces cadeaux portent chance aux deux équipes et les aident à se qualifier toutes les deux pour la grande finale.