Plus de 92% du territoire syrien ont été libérés du joug de l'organisation terroriste Daech, attestent les informations publiées par un média officiel du ministère russe de la Défense.

Les terroristes de Daech ont été chassés de plus de 92% du territoire syrien, indique l’infographie publiée dans le journal Krassnaïa Zvezda (Étoile rouge), média officiel du département militaire russe.

La source précise en outre que les Forces aérospatiales russes ont effectué 517 sorties de combat et détruit plus de 1.260 cibles terroristes en une semaine.

© AP Photo/ Vadim Ghirda La coalition américaine en Syrie, qui et que détruit-elle?

En outre, les drones russes ont effectué 139 missions, ce qui a permis de détecter 129 sites terroristes.

Depuis mars 2011, la Syrie est en proie à un conflit armé entre les forces gouvernementales et divers groupes armés dont les plus actifs sont Daech et le Front al-Nosra. Pourtant, au cours des dernières semaines, les troupes gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont considérablement progressé face aux terroristes, qui ont perdu des positions.