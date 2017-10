Quel pourrait être le rôle des USA en cas de conflit armé dans le détroit de Formose?

Ces dernières années, on avait bien l'impression que l'île de Taïwan et la Chine continentales s'étaient engagées sur la voie d'une intégration économique et culturelle progressive, mais les contentieux en mer de Chine méridionale, les différends sino-japonais et les tensions dans la péninsule de Corée ont modifié cette situation, a déclaré Vassili Kachine à Sputnik.

© AP Photo/ Files Xi Jinping met en garde Trump contre les ventes d’armes à Taïwan

«En même temps, la rivalité et la méfiance dans les relations entre les États-Unis et la Chine ne cessent de croître. Sous la présidence de Donald Trump, il s'agit de fournir à Taïwan des armements plus puissants et plus modernes, dont des chasseurs F-35», a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'avec la montée des tensions dans le détroit de Formose, le thème du rapport des forces militaires entre l'île de Taïwan et la Chine continentale resurgissait de nouveau.

«Quels facteurs pourraient finalement déterminer la disposition de la Chine à la guerre si les moyens pacifiques de règlement du problème taïwanais sont épuisés? De toute évidence, le potentiel militaire propre de Taïwan y joue un rôle secondaire et Easton le reconnaît, insistant sur le caractère limité de livraisons d'armes», a poursuivi M.Kachine.

Selon ce dernier, la capacité de Pékin à résoudre le problème de Taïwan serait fonction des possibilités des États-Unis de l'empêcher et des possibilités de l'armée chinoise de neutraliser les forces américaines dans le Pacifique.

«Quoi qu'il en soit, à long terme, les Américains seraient tout simplement incapables de contenir efficacement la Chine et il est peu probable qu'ils soient prêts à aller plus loin qu'une augmentation progressive de leurs fournitures d'armements à Taïwan», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.