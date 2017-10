Moscou confirme l'acquisition prochaine de S-400 par Riyad

La Russie et l'Arabie saoudite visent à conclure dans les jours à venir le contrat sur la livraison de systèmes de missiles russes S-400.

La Russie et l'Arabie saoudite mettront le cap dans les jours à venir sur la conclusion d'un contrat portant sur la livraison de systèmes de missiles russes S-400, a déclaré aux médias russes le conseiller du Président russe pour la coopération militaro-technique, Vladimir Kojine.

«Dans un avenir très proche. Désormais, c'est l'heure des négociations, de la coordination», a déclaré Vladimir Kojine, répondant à la question des journalistes sur la date de la conclusion du contrat.

Moscou et Riyad se sont entendus sur la livraison de systèmes de missiles russes S-400 lors d'une visite, début octobre, du roi Salmane à Moscou, reçu au Kremlin par Vladimir Poutine.

La Russie fournira par ailleurs à l' Arabie saoudite des missiles polyvalents Kornet -EM ainsi que des lance-roquettes multiples TOS-1A Bouratino , des lance-grenades AGS-30 et des fusils d'assaut Kalachnikov AK-103 . En outre, l'agence russe chargée des exportations du complexe militaro-industriel russe Rosoboronexport et l'entreprise publique d'armement saoudienne (SAMI) ont signé un contrat de production sous licence d'AK-103 et de ses cartouches dans le royaume.

Le système S-400 Triumph, à ce jour unique au monde, est destiné à abattre des cibles aériennes, y compris des avions et des missiles. Fin août, le Service fédéral pour la coopération militaire et technique (FSVTS) avait annoncé avoir reçu près de dix requêtes concernant l'achat de S-400.

Le Kremlin a souligné que la coopération entre la Russie et l'Arabie saoudite dans le domaine de la défense n'était pas dirigée contre des pays tiers mais qu'elle visait à assurer la «stabilité dans le monde et dans la région».