Erdogan: «les États-Unis mentent à tout le monde»

Les autorités américaines sont hypocrites et ne disent pas la vérité, a lancé le chef d'État turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un discours à Ankara en commentant la situation autour de l'arrestation en Turquie d'un employé du consulat général américain à Istanbul.

«Les États-Unis mentent à tout le monde. Personne n'a demandé d'organiser un rendez-vous avec l'employé de leur consulat après son arrestation le 4 octobre. Ont-ils besoin d'un document [portant sur les accusations, ndlr]? C'est le tribunal, pas le ministère des Affaires étrangères, qui va le faire parvenir», a expliqué le Président turc.

Il a en outre pointé l'hypocrisie des États-Unis qui se présentent comme des partenaires de la Turquie.

«Lors de nos entrevues en privé, ils nous font des promesses et nous donnent des garanties mais, derrière notre dos, ils mènent leurs jeux vilains, qui ont pris un tel caractère qu'il est impossible de le cacher», a résumé Recep Tayyip Erdogan.

Depuis quelques mois, les relations entre Ankara et Washington sont au plus bas. Les missions diplomatiques turques sur le territoire américain ont suspendu la délivrance de visas aux citoyens américains, hors visas d'immigration, invoquant la nécessité «d'étudier de nouveau la question des engagements du gouvernement américain concernant la sécurité des missions diplomatiques turques et de leur personnel». Par cette démarche, Ankara espère «réduire au minimum» le nombre de visiteurs des ambassades et des consulats aux États-Unis.

La même annonce avait été faite la veille par l'ambassade américaine à Ankara. Les États-Unis avaient suspendu la délivrance de visas non immigrants aux citoyens turcs après l'arrestation à Istanbul de Metin Topuz, employé du consulat général américain.