Un centre linguistique russe ouvre ses portes à l’Université de Damas

Axé sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’ enseignement des langues, un centre russe a ouvert ses portes à l’Université de Damas , a annoncé vendredi le service de presse du ministère russe de l'Enseignement et la Science.

«La cérémonie solennelle d’inauguration du Centre de langue russe s’est tenue à l’Université de Damas», indique la source dans un communiqué.

Et d’expliquer que le centre en question coordonnerait la coopération entre la Russie et la Syrie dans le domaine de l’enseignement du russe.

En outre, il contribuera au développement de l’apprentissage et organisera des séminaires et des tables rondes destinés aussi bien aux étudiants apprenant d’ores et déjà le russe qu’à ceux qui se préparent encore à sauter le pas.

«L’actualité particulière du fonctionnement du Centre russe de l’Université de Damas est définie par l’introduction du russe comme deuxième langue étrangère dans 170 écoles syriennes. Après l’école, on pourra continuer à y améliorer les pratiques linguistiques», souligne le service de presse.