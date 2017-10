La Russie accueille le 19e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants

Du 14 au 22 Octobre 2017, la Russie héberge le 19e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants #WFYS2017, évènement qui se tient chaque quatre années. Si le 14 octobre une parade-carnaval et un concert festif auront lieu à Moscou, les principaux événements se dérouleront à Sotchi.

Durant neuf jours, des étudiants et des jeunes professionnels de différents profils venant de plus de 150 pays partageront à Sotchi leurs points de vue en tant que leaders dans leurs domaines. L'agenda du WFYS 2017 comprend des discussions et des formats éducatifs sur les problèmes mondiaux et continentaux les plus pertinents, élaborés conformément aux 17 Objectifs de développement durable formulés par l'Organisation des Nations Unies.

Selon le programme établi, chaque jour du présent festival sera consacré à l'une des macro-régions de la planète: Amérique, Moyen-Orient, Asie — Océanie, Europe, Afrique et Russie.

L'âge des participants est de 18 à 35 ans. Le nombre total estimé de participants au festival est de 20.000, dont 10.000 jeunes russes et 10.000 jeunes étrangers qui ont déjà passé avec succès toutes les étapes du recrutement.

Le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants est un évènement international organisé par la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, en collaboration avec l'Union internationale des étudiants depuis 1947. L'évènement a déjà eu lieu en Russie, en 1957 puis en 1985.