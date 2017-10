L’armée syrienne a terminé l’opération visant à éliminer les terroristes à Mayadine

© Photo. Russian Defence Ministry L'aviation russe a détruit en une semaine 993 cibles terroristes près de Deir ez-Zor

Les Forces syriennes commandées par le général Souheil al-Hassan ont complètement libéré des djihadistes de Daech la ville de Mayadine qui se trouve au sud-est de Deir ez-Zor , a déclaré samedi le porte-parole de la Défense russe, Igor Konashenkov

«Les troupes gouvernementales syriennes ont achevé l'opération visant à éliminer les terroristes de Daech dans la ville de Mayadine. Les unités d'assaut de l'armée syrienne sous le commandement du général Souheil al-Hassan ont brisé la résistance féroce des djihadistes dans les quartiers du centre et du sud et ont complètement libéré la ville», a-t-il indiqué.

Il a également noté que la ville représentait une grande localité dans la vallée de l'Euphrate qui était restée pendant longtemps sous le contrôle des terroristes et était l'un de leurs plus puissants bastions dans l'est de la Syrie.

«Au cours de la semaine dernière, les réserves les plus efficaces de Daech en provenance d'Irak y avaient été déplacées. Par conséquent, la défaite des terroristes à Mayadine a créé les conditions nécessaires pour transformer le succès tactique des troupes syriennes en succès opératif», a-t-il ajouté.

Depuis mars 2011, la Syrie est en proie à un conflit armé entre les Forces gouvernementales et divers groupes armés dont les plus actifs sont Daech et le Front al-Nosra. Pourtant, au cours de ces dernières semaines, les troupes gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont considérablement progressé face aux terroristes, qui ont perdu des positions.