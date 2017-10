Raqqa: les raids de la coalition n'ont apporté pour le moment que des milliers de victimes

La libération de Mayadine , dernier bastion important des terroristes dans l'est de la Syrie par les troupes gouvernementales, soutenues par les Forces aérospatiales russes, contraste avec la stupeur dans laquelle se trouve la coalition internationale qui s'est enlisée à Raqqa, a déclaré ce samedi Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.

«Les actions réussies de l’armée syrienne dans son écrasement de la dernière place d’armes de Daech dans l’est de la Syrie contraste fortement avec la stupeur dans laquelle se trouve depuis plusieurs mois la coalition internationale dirigée par les États-Unis qui s’est enlisée à Raqqa», a-t-il déclaré.

Et de souligner que les bombardements des quartiers résidentiels et la «destruction consciencieuse de toutes les sources naturelles d’approvisionnement de Raqqa en eau» n’avaient apporté pour le moment que «des milliers de victimes au sein de la population "libérée" et de vives exemples d’organisation inexperte de cette opération militaire», a ajouté M.Konachenkov.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues par l'aviation de la coalition, mènent une opération appelée à déloger les terroristes de Raqqa, «capitale» de Daech en Syrie, depuis le mois de juin.