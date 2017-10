Star du foot iranien: «en Russie, tout est prêt pour la Coupe du Monde 2018»

La célébrité du football en Iran, Khodadad Azizi, a donné son sentiment à Sputnik sur les perspectives de l’équipe iranienne à la Coupe du Monde 2018 et présenté son évaluation des infrastructures en Russie destinées à accueillir la compétition.

La Russie a créé toutes les conditions pour assurer une bonne organisation de la Coupe du Monde 2018 , a fait savoir à Sputnik la star de foot iranienne Khodadad Azizi, entraîneur aujourd'hui, après avoir assisté à un match amical à Kazan entre les équipes de foot iranienne et russe.

«Ce que j'ai vu à Kazan et au stade Kazan-Arena me permet d'affirmer que la Russie remplit toutes les conditions pour organiser la Coupe du Monde de football en 2018 à un bon niveau. La Kazan-Arena est un stade beau et confortable pour les spectateurs.»

Selon lui, la Russie a brillamment démontré toutes ses possibilités sportives et techniques bien avant le début de la compétition afin que tout se déroule avec succès.

En se prononçant sur les chances de l'équipe iranienne, il a souligné qu'il est compliqué de faire des pronostics.

«C'est un rêve pour nous… Et l'objectif du football est bien de réaliser les rêves!»

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg.