«L’aéroport le plus inutile au monde» accueille ses premiers passagers (photo)

Un vol régulier avec des passagers à bord a atterri à l’aéroport de Sainte-Hélène, baptisé par les médias l’«aéroport le plus inutile au monde», pour la première fois depuis sa construction il y a environ un an.

Un avion de la South African Airlink avec 78 passagers à bord s'est posé à l'aéroport de Sainte-Hélène, pour la première fois depuis sa construction, informe le Daily Mail.

Il a été qualifié par beaucoup de «plus inutile du monde» à cause de ses coûts de construction, environ 285 millions de livres sterling (320 M EUR), et du fait qu'il a été hors service pendant presque un an.

First passengers disembarking #StHelenaairport a big moment for all pic.twitter.com/uiOufLfY55 — St Helena Tourism (@sthelenatourism) 14 октября 2017 г.

L'aéroport se situe sur une falaise et sa piste de décollage est constamment exposée à des vents violents, ce qui rend tout atterrissage très difficile.

Le premier avion de ligne a atterri à l'aéroport de Sainte-Hélène en mai.