À Raqqa, Daech recourt de nouveau à la tactique des boucliers vivants

Conformément aux accords obtenus, une partie des combattants de Daech a quitté la ville syrienne de Raqqa, annoncent les médias en se référant aux autorités locales.

«Une partie des combattants est sortie de la ville», a annoncé aux journalistes Omar Allouche, membre du Conseil civil de Raqqa.

Selon certaines informations, craignant des attaques éventuelles pendant leur sortie de Raqqa, les djihadistes ont utilisé des civils qui restaient dans la ville en tant que boucliers vivants.

L'agence Associated press (AP) avait précédemment annoncé l'autorisation de quitter Raqqa accordée aux combattants de Daech et aux habitants civils par les représentants de la coalition internationale pro-américaine et les autorités tribales.

Selon les informations de l'agence, les chefs de tribus locales ont demandé à la coalition et aux Forces démocratiques syriennes (FDS) d'autoriser l'évacuation afin d'éviter une effusion de sang inutile.

«Étant donné que notre objectif est la libération (de Raqqa) et non pas des meurtres, nous avons demandé aux FDS de permettre aux combattants syriens de quitter librement la ville sous nos garanties», indique une déclaration diffusée par des chefs de tribus.

Le document précise que l'évacuation des djihadistes permettra de sauver de nombreuses vies civiles que Daech utilise en tant que boucliers vivants. D'après les dernières données, il reste environ 4.000 civils à Raqqa.

L'AP souligne cependant que l'accord ne concerne pas les étrangers qui combattent dans les rangs de Daech, parmi lesquels l'on retrouve des ressortissants français, russes, azerbaïdjanais, indonésiens et turcs.