Le bilan de l’attentat à Mogadiscio s’alourdit à 85 morts

Le nombre de victimes de la puissante explosion qui a frappé samedi la capitale somalienne a dépassé 85 personnes, selon le dernier bilan de la police de Mogadiscio. Le rapport de la police indique aussi que l'attaque a fait plus de 250 blessés.

D'après Reuters, c'est l'une des attaques les plus meurtrières depuis que les islamistes ont lancé une insurrection armée en 2007.

Une puissante explosion s'est produite le 14 octobre devant un hôtel près du carrefour PK5 dans le centre de la capitale somalienne Mogadiscio. Le carrefour PK5, situé dans le district de Hodan, est un quartier commercial très animé avec ses magasins et ses hôtels. L'explosion s'est produite devant le Safari Hôtel et a eu un effet destructeur dans un vaste périmètre autour de l'hôtel.

Bien que l'attentat n'ait pas encore été revendiqué, il est possible qu'il ait été organisé par les islamistes somaliens shebabs liés à Al-Qaïda qui lancent fréquemment des attaques et attentats-suicides dans Mogadiscio et ses environs.