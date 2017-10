Les Forces démocratiques syriennes sur le point de reprendre Raqqa

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance arabo-kurde appuyée par les États-Unis, ont annoncé lancer une grande offensive pour reprendre Raqqa, après que les civils en ont été évacués et que 275 extrémistes de Daech se sont rendus.

La coalition internationale dirigée par Washington avait précédemment annoncé que le conseil local et les tribus s'étaient entendus au sujet de l'évacuation de civils.

«Les efforts du conseil des doyens de la province de Raqqa en vue d'évacuer les civils restant dans la ville et d'assurer la reddition de 275 mercenaires locaux avec leurs familles ont abouti», ont indiqué les FDS sur leur site.

Il faut maintenant lancer une offensive en vue «de mettre fin à la présence des terroristes de Daech dans la ville», selon les FDS.

«Le combat décisif portant le nom d'Adnane Abou Amjad [chef militaire tué en août dernier, ndlr] continuera jusqu'à la libération de toute la ville des terroristes qui ont refusé de se rendre, notamment des terroristes étrangers», souligne leur déclaration.

© Sputnik. HİKMET DURGUN À Raqqa, Daech recourt de nouveau à la tactique des boucliers vivants

Selon les FDS, elles contrôlent aujourd'hui 90% de Raqqa. Damas avait précédemment qualifié d'illégales les actions de cette alliance arabo-kurde.

L'agence Associated press (AP) avait précédemment annoncé l'autorisation de quitter Raqqa accordée aux combattants de Daech et aux habitants civils par les représentants de la coalition internationale pro-américaine et les autorités tribales. Selon les informations de l'agence, les chefs de tribus locales ont demandé à la coalition et aux FDS d'autoriser l'évacuation afin d'éviter une effusion de sang inutile.