Autriche: les conservateurs remportent les législatives, suivis par les nationalistes

Le conservateur Sebastian Kurz et son parti ÖVP ont remporté les législatives anticipées en Autriche, tandis que les nationalistes du FPÖ sont arrivés deuxièmes.

Le Parti populaire autrichien (ÖVP) de Sebastian Kurz recueille 36,45% des votes aux élections parlementaires anticipées, selon le premier bilan publié par l'agence APA.

Le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ, nationaliste) de Heinz-Christian Strache se retrouve en deuxième position avec 29,36% des voix, ce qui dépasse son meilleur score obtenu en 1999 (26,8%).

Le Parti social-démocrate (SPÖ) du chancelier Christian Kern finit quant à lui à la troisième place avec 22,89% des suffrages, pour la première fois dans l'histoire de la Deuxième République autrichienne, soit depuis 1945.

La tenue des législatives anticipées a été précipitée par Sebastian Kurz, qui avait réclamé après son arrivée à la tête de l'ÖVP la suspension de la coalition gouvernementale entre les conservateurs et les sociaux-démocrates.

Si M.Kurz, né en 1986, parvient à former une nouvelle coalition, il deviendra le plus jeune dirigeant d'un pays européen, devant le Premier ministre irlandais Leo Varadkar (38 ans) et le Président français Emmanuel Macron (39 ans).