Le chef islamiste le plus recherché par le FBI tué dans les Philippines

Isnilon Hapilon, l'un des hommes les plus recherchés au monde, ce qui a provoqué la bataille de Marawi dans les Philippines, en cours depuis le 23 mai, a été éliminé par l’armée philippine.

Deux leaders des terroristes, dont Isnilon Hapilon, un chef islamiste qui figure sur la liste américaine des «terroristes les plus recherchés», ont été tués lundi dans les combats pour reprendre la ville de Marawi, dans le sud des Philippines, a annoncé le ministre philippin de la Défense.

<br>

«(Nos troupes) ont réussi à avoir Isnilon Hapilon et Omar Maute. Ils ont été tués tous les deux», a déclaré à la presse le ministre, Delfin Lorenzana.

Selon M. Lorenzana, Hapilon et Omar Maute ont été tués à l'aube lors de l'ultime assaut des forces terrestres philippines contre les djihadistes retranchés à Marawi.

C'est justement une tentative manquée de capture d'Hapilon par les autorités qui avait déclenché la bataille de Marawi, la plus grande ville musulmane des Philippines, pays catholiques, où les djihadistes avaient semé le chaos. Depuis le 23 mai, plus de 1.000 personnes ont été tuées et 400.000 habitants ont été déplacés.

Isnilon Hapilon, 51 ans, est présenté comme un commandant de haut niveau d'Abou Sayyaf et comme «l'émir» de l' État islamique (Daech) en Asie du Sud-Est, où le groupe, qui essuie des pertes en Irak et en Syrie, veut établir un califat.

Washington avait proposé une récompense de cinq millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation de Hapilon. Les corps des deux terroristes feront donc l'objet de tests ADN, a ajouté le ministre.