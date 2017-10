Washington ne veut pas la guerre avec Pyongyang, vraiment?

Le sénateur russe a ironisé sur les propos du secrétaire d'État américain, Rex Tillerson au sujet du règlement de la crise autour du programme nucléaire par la diplomatie.

«Tillerson a annoncé que les États-Unis ne voulaient pas la guerre avec la Corée du Nord. De la même manière, ils n'en voulaient pas avec la Yougoslavie, l'Irak et avec la Libye. Et chaque fois il y a eu la guerre», a donc écrit Alexeï Pouchkov sur Twitter.

Тиллерсон сообщил: США не хотят воевать с КНДР. Так и с Югославией и Ираком "не хотели", и с Ливией "не хотели". А всякий раз выходит война. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 октября 2017 г.

​Dimanche, Rex Tillerson a affirmé que Donald Trump ne cherchait pas la guerre et que les États-Unis continueraient leurs efforts diplomatiques sur le dossier nord-coréen jusqu'au moment où les premières bombes tomberaient.

Depuis plusieurs mois, la tension ne cesse de monter autour de la péninsule coréenne: Pyongyang a réalisé une série inédite de tests de missiles et procédé à l'essai d'une bombe à hydrogène (bombe H). Washington et Pyongyang échangent régulièrement des menaces et des intimidations. Donald Trump a menacé mi-septembre de «détruire totalement» la Corée du Nord en cas d'attaque initiale de Pyongyang. Pour sa part, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis de prendre les mesures les plus cruelles de l'histoire contre l'agression américaine.