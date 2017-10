Lavrov dénonce l’influence américaine sur les relations UE-Russie

© Sputnik. Maxim Blinov Lavrov prévient le monde contre la menace de sombrer dans le chaos

«Je suis convaincu que l'objectivité finira par prendre le dessus et que l'Europe se rendra finalement compte qu'elle doit agir indépendamment et non pas selon des suggestions venues d' outre-Atlantique », a indiqué Sergeï Lavrov

Il a commenté ainsi le fait que les pays de l'UE qui devraient coopérer avec la Russie prenaient souvent le parti d'une minorité russophobe agressive dans leurs relations avec Moscou.

Le chef de la diplomatie russe a prononcé ces paroles lundi, lors du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants de Sotchi, dans un débat sur le thème de la «Politique globale et son agenda: comment protéger la paix».