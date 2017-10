Exposition numérique sur la région de Saint-Pétersbourg au Conseil de l'Europe

L'exposition s'inscrit dans le programme de la visite à Strasbourg d'une délégation de la région dirigée par le gouverneur Alexandre Drozdenko pour participer à la 33e session plénière du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe.

"La présentation en réalité augmentée de la région de Saint-Pétersbourg contera l'histoire unique et les curiosités de la région qui attirent des millions de touristes, son développement économique stable, les succès de l'agriculture et de l'industrie, l'infrastructure et d'autres avantages concurrentiels appréciés par les investisseurs nationaux et étrangers", annonce le service de presse.

De plus, l'exposition présentera la Stratégie de développement socioéconomique de la région d'ici 2030 ainsi que les initiatives stratégiques, la vie sociale et les projets de réseaux dans la région.

"A travers toute la diversité des instruments, la présentation aide à mieux familiariser les représentants d'une cinquantaine de pays européens participant au travail du Conseil avec la façon de penser des habitants de la région de Saint-Pétersbourg — un territoire d'hommes et femmes à succès", conclut le service de presse.

Pour les habitants et les visiteurs de Strasbourg se déroulera, mardi 17 octobre à l'église Saint-Thomas, le concert "Soirées de Saint-Pétersbourg" avec la participation de l'Orchestre national des instruments populaires russes Metelitsa, du chœur de chambre Alma Mater et de l'ensemble de danse Radouga. Au programme: musique symphonique et religieuse, chansons populaires, ainsi que des œuvres de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Gioacchino Rossini, Francis Poulenc et d'autres compositeurs européens.