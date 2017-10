«Crime monstrueux»: Poutine condamne l’attentat en Somalie

Vladimir Poutine a présenté ses sincères condoléances au Président et au peuple somalien après l’attaque meurtrière de Mogadiscio qui a fait plus de 300 morts.

Dans un télégramme à l'intention du Président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, Vladimir Poutine a déclaré que Moscou condamnait fermement l'attentat de Mogadiscio et soutenait la lutte contre le terrorisme.

«Veuillez accepter nos sincères condoléances pour les conséquences tragiques de l'attentat terroriste commis dans la capitale de votre pays. Nous condamnons fermement ce crime monstrueux dirigé contre des civils. Nous soutenons les efforts des dirigeants et du peuple somalien visant à combattre la menace terroriste», lit-on dans le télégramme dont le texte a été publié sur le site du Kremlin.

Le triste bilan de l'attentat de Mogadiscio dépasse 230 morts

En outre, M.Poutine a exprimé sa plus profonde sympathie aux familles et aux proches des victimes et adressé ses vœux de prompt rétablissement aux personnes blessées.

Un camion piégé a explosé samedi dans une rue animée dans le centre de Mogadiscio où se trouvent des établissements publics, des hôtels, des restaurants et des magasins. L'attentat dans la capitale somalienne a tué 300 personnes et en a blessé 300 autres, selon le dernier bilan de la police.

Le Président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a décrété trois jours de deuil national dans le pays.

Pour l'instant, aucun groupe terroriste n'a revendiqué cette attaque. Par le passé, le groupe islamiste Al-Shabbaab, affilé à la nébuleuse terroriste Al-Qaïda, a revendiqué des attaques perpétrées dans la capitale du pays.