Lavrov plaisante sur l’ingérence russe dans l’économie allemande

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a plaisanté à propos des relations commerciales entre la Russie et l'Allemagne, lors du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants de Sotchi.

L'une des participantes a demandé au ministre comment on pourrait contribuer à améliorer ou à rendre normales les relations commerciales entre les deux pays dans le contexte des sanctions en vigueur.

«On nous accuse déjà de nous immiscer dans les élections aux États-Unis et en Allemagne, en France et en Suède. Voulez-vous que nous nous immiscions aussi dans votre économie?», a-t-il répondu en riant.

Et d'ajouter, plus sérieusement, que toutes les accusations contre la Russie, qu'on accuse «de tout et n'importe quoi» étaient absolument absurdes.

Les sanctions sont une arme à double tranchant qui frappe comme un boomerang ceux qui les introduisent, a souligné le ministre.

De plus en plus d'hommes d'affaires et de politiques disent qu'il faut revenir à une cohabitation normale, a ajouté M. Lavrov, espérant que la raison prendrait le dessus.